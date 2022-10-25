Кике Сетьен стал новым главным тренером «Вильярреала»

«Вильярреал» на официальном сайте объявил о назначении Кике Сетьена на пост главного тренера клуба.

«Желтая субмарина» подписала с 64-летним испанским специалистом соглашение до конца сезона-2023/24. Завтра он проведет первую тренировку с командой.

Последним клубом Сетьена была «Барселона», которую он возглавлял в 2020 году.

«Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков в 11 матчах.