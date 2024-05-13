«Аль-Иттихад» хочет подписать вратаря «Барселоны» тер Штегена

«Аль-Иттихад» заинтересован в трансфере вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, клуб из Саудовской Аравии намерен приобрести немецкого голкипера по окончании текущего сезона. Спортивный директор «Аль-Иттихада» Рамон Планес, который раньше работал в «Барселоне», считает, что тер Штеген отлично впишется в команду.

В августе 32-летний футболист подписал новое соглашение с «Барселоной», которое рассчитано до июня 2028 года.

Тер Штеген выступает за сине-гранатовых с 2014 года. В текущем сезоне он провел 32 матча за «Барсу» во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 14 раз сыграл на ноль.