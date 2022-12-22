Алаба признан футболистом года в Австрии

Защитник «Реала» Давид Алаба был признан лучшим игроком года в Австрии, сообщает ORF.

В голосовании 30-летний защитник уверенно опередил Марко Арнаутовича, который занял второе место.

Алаба был признан лучшим футболистом Австрии в девятый раз в истории. Ранее он завоевывал эту награду в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.

Австрийский защитник выступает за «Реал» с лета 2021 года после перехода из «Баварии». В текущем сезоне он сыграл 21 матч, забил два гола и отдал три результативные передачи. За сборную футболист провел 4 встречи в Лиге наций и не отличился забитыми голами.