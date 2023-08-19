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Испания

Сегодня, 22:30

Дубль и голевая передача Беллингема принесли «Реалу» победу над «Альмерией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джуд Беллингем.
Фото AFP
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«Реал» в гостях обыграл «Альмерию» в матче 2-го тура ла лиги — 3:1.

Дублем за мадридцев отметился Джуд Беллингем, 20-летний англичанин забил на 19-й и 60-й минутах.

К забитому мячу Беллингем добавил результативную передачу — на 73-й минуте с его паса отличился Винисиус Жуниор. На счету Беллингема 4 результативных действия в двух стартовых турах ла лиги.

Единственный гол «Альмерии» на третьей минуте забил Серхио Аррибас.

«Реал» с 6 очками возглавил таблицу ла лиги. «Альмерия», еще не набравшая очков, идет на последней строчке.

Испания. Ла Лига. 2-й тур
19 авг, 20:30. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
1:3
Реал

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Альмерия
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
3
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
4
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
5
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
6
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
9
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
10
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
12
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
14
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
15
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
16
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
17
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
18
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
19
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
20
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
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18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 1 : 3
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 - : -
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
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