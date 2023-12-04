Алонсо считает, что футбол несправедлив по отношению к «Севилье»

Главный тренер «Севильи» Диего Алонсо прокомментировал результат матча 15-го тура ла лиги с «Вильярреалом» (1:1).

«Игра должна была пойти по нашему сценарию. Мы приложили много усилий в первом тайме. Во втором тайме у «Вильярреала» тоже были моменты, но мы тоже продолжали создавать их. До сих пор нам редко удавалось быть впереди. Сегодня нам не хватало душевного спокойствия. Но команда провела работу над ошибками после предыдущей ничьей, у нас были шансы сделать счет 2:1. Футбол был несправедлив по отношению к игрокам, персоналу, тренерскому штабу, болельщикам. Нам просто нужно продолжать работать, я не знаю другого способа», — приводит Marca слова тренера.

«Севилья» с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице ла лиги. Андалусийцы продлили серию без побед в чемпионате Испании до 8 матчей. 9 декабря команда Алонсо на выезде сыграет против «Мальорки». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.