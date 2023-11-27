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Испания

Сегодня, 12:26

Анчелотти намерен убедить руководство «Реала» выкупить Кепу

Виктория Кравченко
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен убедить руководство клуба выкупить из аренды голкипера Кепу Аррисабалагу, права на которого принадлежат «Челси».

По данным Relevo, Анчелотти советует «Реалу» продать Андрея Лунина и сделать сменщиком Тибо Куртуа именно Кепу. Окончательного решения по будущему игрока пока не принято.

В этом сезоне 29-летний футболист провел 10 матчей в ла лиге, 5 из которых отстоял на ноль. Летом Аррисабалага ради трансфера в «Реал» отказал «Баварии».

Кепа Аррисабалага
ФК Реал
ФК Челси
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