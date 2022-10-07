Анчелотти не стал отвечать на вопрос о Холанне в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном переходе форварда «Манчестер Сити» Эрлине Холанне.

На пресс-конференции перед матчем 8-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» итальянскому специалисту задали вопрос о возможном выкупе 22-летнего норвежца за установленную «Сити» сумму.

«Извините, но я не буду комментировать Холанна», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей за клуб, в которых забил 19 голов и сделал 3 результативные передачи.