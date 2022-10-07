Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:17

Анчелотти не стал отвечать на вопрос о Холанне в «Реале»

Сергей Разин
корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном переходе форварда «Манчестер Сити» Эрлине Холанне.

На пресс-конференции перед матчем 8-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» итальянскому специалисту задали вопрос о возможном выкупе 22-летнего норвежца за установленную «Сити» сумму.

«Извините, но я не буду комментировать Холанна», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей за клуб, в которых забил 19 голов и сделал 3 результативные передачи.

Карло Анчелотти
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Forbes: Овечкин второй в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»
Военный эксперт оценил значение взятия Зайцево
Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о расстреле ВСУ 16 жителей на севере региона
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Сампаоли возглавил «Севилью». Контракт — до 2024 года

Бензема пропустит матч «Реала» против «Хетафе»