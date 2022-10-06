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Испания

Сегодня, 17:04

Сампаоли возглавил «Севилью». Контракт — до 2024 года

«Севилья» объявила о назначении Хорхе Сампаоли главным тренером до 2024 года
Руслан Минаев
Хорхе Сампаоли.
Фото ФК «Севилья»

«Севилья» объявила о назначении Хорхе Сампаоли на пост главного тренера. Контракт с 62-летним аргентинцем рассчитан до 2024 года.

Сампаоли уже работал в «Севилье» — с 2016 по 2017 год. Его последним клубом был «Марсель», который он покинул этим летом.

Ранее «Севилья» объявила, что главный тренер команды Хулен Лопетеги освобожден от исполнения своих обязанностей. 56-летний испанец тренировал команду с июля 2019 года.

В этом сезоне в чемпионате Испании «Севилья» набрала 5 очков в 7 матчах и занимает 16-е место в ла лиге.

Хулен Лопетеги
ФК Севилья
Хорхе Сампаоли
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