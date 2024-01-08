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Испания

Сегодня, 09:19

Анчелотти ответил на вопрос о выборе вратаря «Реала»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением по поводу основного голкипера команды. Специалист выбирает между украинцем Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой.

«Вратарь, который выступает в Кубке страны, не является первым номером команды. У них обоих все очень хорошо, поэтому оба будут получать игровое время», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Лунин играет в «Реале» с 2018 года. Его соглашение истекает этим летом. Кепа выступает за мадридцев на правах аренды из «Челси». Договор рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Карло Анчелотти
Кепа Аррисабалага
ФК Реал
Андрей Лунин
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