Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:17

Анчелотти прокомментировал ничейный матч «Реала» с «Бетисом»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру команды в матче 16-го тура ла лиги против «Бетиса» (1:1).

«Мы провели хороший матч. Результат закономерный. «Реал» пропустил мяч, когда доминировал на поле. В этом матче соперник не заслуживал поражения. «Бетис» показал хороший футбол. Иногда все происходит не так, как нам хотелось бы», — цитирует специалиста Sport.es.

«Реал» клуб набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице испанского чемпионата. «Бетис» (26) идет седьмым.

Карло Анчелотти
ФК Бетис
ФК Реал
0
Читайте также
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Офицер ВСУ заявил о планах украинской армии сдать позиции
Экс-разведчик Риттер раскритиковал Байдена за создание угрозы существованию США
Президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе
Число погибших во время урагана в США достигло шести человек
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Севилья» уступила «Мальорке» и продлила серию без побед до 9 матчей