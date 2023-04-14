Анчелотти: «Без сомнения, я останусь в «Реале» на следующий сезон»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своем будущем в мадридском клубе.

«Мы должны смотреть вперед. Без сомнения, я останусь в «Реале» на следующий сезон. Я собираюсь отработать свой контракт до конца», — цитирует The Athletic Анчелотти.

63-летний специалист возглавляет «Реал» с лета 2021 года. Ранее он уже работал с мадридцами с 2013 по 2015 год. Кроме того, Анчелотти тренировал «Эвертон», «Наполи», «Баварию», «ПСЖ», «Челси», «Милан», «Ювентус» и «Парму».

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 59 очков в 28 матчах.