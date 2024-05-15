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Сегодня, 08:42

Анчелотти рассказал о загруженности вратарей «Реала» перед финалом Лиги чемпионов

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с вратарями мадридского клуба перед финалом Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Куртуа сыграет еще одну игру в ла лиге с «Вильярреалом», а Лунин примет участие в матче с «Бетисом». Что будет дальше — не могу сказать. Куртуа был в невероятной форме накануне», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Большую часть нынешнего сезона Куртуа пропустил из-за травмы крестообразной связки. Бельгиец провел всего три матча за сливочных, в которых пропустил три гола.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Карло Анчелотти
Тибо Куртуа
Футбол
ФК Реал
Андрей Лунин
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