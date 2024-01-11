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Испания

Сегодня, 11:06

Анчелотти рассказал, почему Кросс пропустил матч «Реала» с «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему полузащитник Тони Кроос не появился в стартовом составе на полуфинал Суперкубка Испании против «Атлетико» (5:3).

«Я выбрал Модрича в стартовом составе, так как у Крооса был ушиб и он тренировался только последние два дня. В этом отношении я предпочел поставить более свежего игрока. Это очень сложный выбор», — цитирует тренера официальный сайт «Реала».

«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании и встретится с победителем матча «Барселона» — «Осасуна».

Карло Анчелотти
Тони Кроос
ФК Реал
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