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Испания

4 ноября, 23:39

Анчелотти вручили награду «Лев спорта»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти получил награду «Лев спорта 2022 года».

«Это следствие фантастического и незабываемого года. Мы достигли чего-то важного и уникального. Между нами была впечатляющая связь. Мы учли ценности, которые отличали «Реал» и сделали его лучшим клубом в истории. Я нахожусь в фантастическом клубе, а Мадрид — фантастический город», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова 63-летнего итальянского специалиста.

В сезоне-2021/22 «Реал» под руководством Анчелотти стал победителем Лиги чемпионов, ла лиги, выиграл Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

Источник: https://www.realmadrid.com/noticias/2022/11/03/ancelotti-premio-leon-del-deporte-2022
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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