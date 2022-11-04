Анчелотти вручили награду «Лев спорта»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти получил награду «Лев спорта 2022 года».

«Это следствие фантастического и незабываемого года. Мы достигли чего-то важного и уникального. Между нами была впечатляющая связь. Мы учли ценности, которые отличали «Реал» и сделали его лучшим клубом в истории. Я нахожусь в фантастическом клубе, а Мадрид — фантастический город», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова 63-летнего итальянского специалиста.

В сезоне-2021/22 «Реал» под руководством Анчелотти стал победителем Лиги чемпионов, ла лиги, выиграл Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.