«Арсенал» рассматривает вариант подписании Рафиньи из «Барселоны»

«Арсенал» рассмотрит подписание нападающего «Барселоны» Рафинью после срыва перехода Михаила Мудрика из «Шахтера», сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своих соцсетях.

14 января сообщалось, что «Челси» заплатит за Мудрика 70 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти до 110 миллионов евро с учетом бонусов. Ожидается, что футболист подпишет контракт до 2030 года. Ранее 22-летнего игрока хотел подписать «Арсенал».

26-летний Рафинья присоединился к «Барселоне» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 22 матча, забил три мяча и отдал пять результативных передач.