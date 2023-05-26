Асенсио решил покинуть «Реал» после окончания сезона

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио покинет команду в конце сезона, сообщает Relevo.

По информации источника, 27-летний испанец отклонил предложение о продлении контракта с увеличением зарплаты, поскольку хочет играть более важную роль в команде.

Его действующее соглашение истекает в конце сезона. Отмечается, что Асенсио, скорее всего, продолжит карьеру в другом европейском чемпионате.

Полузащитник выступает за «Реал» с 2015 года. В текущем сезоне он сыграл в 50 матчах за клуб во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 8 голевых передач.