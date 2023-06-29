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Испания

Сегодня, 16:21

«Астон Вилла» согласовала трансфер Пау Торреса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Астон Вилла» договорилась о трансфере защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает The Athletic.

26-летний защитник согласовал условия контракта с английским клубом. Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» заплатит за испанца около 35 миллионов евро.

Торрес был одной из основных целей главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, который ранее работал с игроком в «Вильярреале». Ранее бирмингемцы объявили о подписании Юри Тилеманса, у которого завершился контракт с «Лестером».

В сезоне-2022/23 Торрес провел 39 матчей за команду во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
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