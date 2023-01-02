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Испания

Сегодня, 11:43

«Атлетико» готов отдать Феликса в аренду до конца сезона за 21 миллион евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Жоау Феликс.
Фото Global Look Press
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«Атлетико» готов отпустить нападающего Жоау Феликса в аренду до конца сезона-2022/23, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Как утверждает источник, мадридский клуб рассчитывает получить около 21 миллиона евро за временную сделку. 15 из них «Атлетико» хочет получить как плату за аренду, еще около 6 миллионов — зарплата футболиста за 6 месяцев.

Форвардом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», однако клубы не готовы платить сумму, которую требуют мадридцы.

В сезоне-2022/23 Феликс забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
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