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«Атлетико» обыграл «Мальорку» в матче ла лиги

Мария Гусева
«Атлетико» — «Мальорка».
Фото Global Look Press
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«Атлетико» на своем поле обыграл «Мальорку» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 3:1.

В составе победителей отличились Родриго Де Паул, Альваро Мората и Янник Карраско. За «Мальорку» единственный гол забил Матия Настасич.

«Атлетико» провел эту встречу в особенной форме в честь 120-летия клуба.

«Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 63 очка. «Мальорка» располагается на 11-й строчке — 40 очков.

Испания. Ла Лига. 31-й тур
26 апр, 20:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:1
Мальорка

В другом матче «Альмерия» на выезде обыграла «Хетафе» — 2:1.

В составе гостей дублем отметился Луис Суарес. У хозяев мяч забил Борха Майорал.

«Альмерия» идет на 15-м месте в турнирной таблице ла лиги — 33 очка. «Хетафе» находится на 17-й строчке с 31 очком.

Испания. Ла Лига. 31-й тур
26 апр, 20:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
1:2
Альмерия

Футбол
ФК Альмерия
ФК Атлетико
ФК Мальорка
ФК Хетафе
0
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