Азар рассказал, что в детстве был большим фанатом «Арсенала»

Нападающий «Реала» Эден Азар признался, что в детстве был большим поклонником лондонского «Арсенала».

«Поскольку я играл за «Челси» семь лет, то не буду кричать об этом на всеуслышанье... Но в детстве я был большим фанатом «Арсенала» с Тьерри Анри. Он сейчас по счастливой случайности входит в тренерский штаб сборной Бельгии», — приводит слова Азара издание Daily Mail.

31-летний бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Всего за английский клуб он провел 352 матча, забил 110 мячей и отдал 92 результативные передачи.