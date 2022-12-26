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Испания

Сегодня, 16:02

«Барселона» больше не будет просить де Йонга снизить зарплату

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» больше не будет просить полузащитника Френки де Йонг снизить зарплату.

Как сообщает Sport.es, в последние месяцы ситуация вокруг 25-летнего игрока изменилась и он стал игроком стартового состава команды, а Хави считает его важной частью команды.

Теперь «Барселона» не рассматривает вариант с продажей де Йонга, так как хочет, что он заменил Серхио Бускетса. В клубе знают, что игрока очень разозлила ситуация, сложившаяся минувшим летом. Из-за этого «Барса» больше не будет просить его снизить зарплату.

Напомним, что летом каталонский клуб хотел продать голландца, но сам де Йонг предпочел остаться.

В этом сезоне полузащитник провел за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Френки де Йонг
ФК Барселона
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