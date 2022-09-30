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Испания

Сегодня, 20:33

«Барселона» готова продлить на год контракт с Депаем

Иван Шитик
Корреспондент

«Барселона» и нападающий Мемфис Депай могут продлить контракт, утверждает Sport.es.

Нынешнее соглашение с футболистом истекает в июне, и каталонский клуб готов предложить ему однолетний контракт, если 28-летнего форварда устроят условия.

В первых четырех турах чемпионата Депай оставался в запасе «Барселоны». Затем он сыграл 15 минут в матче с «Викторией» в Лиге чемпионов, а также вышел в старте на матчи ла лиги с «Кадисом» (4:0) и «Эльче» (3:0).

В минувшем сезоне футболист провел 37 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Мемфис Депай
ФК Барселона
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