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Испания

Сегодня, 18:03

«Барселона» хочет арендовать Брозорвича у «Интера»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» постарается арендовать у «Интера» полузащитника Марсело Брозовича, сообщает Mundo Deportivo.

Сине-гранатовые хотят заключить сделку на правах аренды с правом выкупа в конце сезона.

В текущем сезоне хорватский полузащитник отметился двумя голами в 12 матчах. Сейчас Брозович восстанавливается после травмы.

30-летний Брозович перешёл в «Интер» в январе 2015 года. Контракт хорвата с миланским клубом рассчитан до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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ИТБ1 (1.5)

17%

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Марсело Брозович
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
2
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