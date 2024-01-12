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Испания

Сегодня, 22:14

«Барселона» хочет подписать Гимарайнса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» намерена подписать Гимарайнса. В клубе готовы предложить 80 миллионов евро за игрока. Отмечается, что в сделку могут быть включены игроки испанской команды, чтобы снизить сумму трансфера.

26-летний футболист в октябре продлил контракт с «Ньюкаслом». Новое соглашение бразильца рассчитано до 2028 года.

В текущем сезоне Гимарайнс сыграл 29 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transermarkt оценивает игрока в 85 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Ньюкасл Юнайтед
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