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Испания

Сегодня, 15:48

«Барселона» может подписать полузащитника сборной Аргентины Родригеса

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Полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес может перейти в «Барселону», сообщает журналист Матео Моретто.

По информации источника, сторона игрока уже предложила каталонцам подписать футболиста летом, когда у него закончится нынешний контракт с бело-зелеными.

В текущем сезоне 30-летний Родригес провел 24 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 24 миллиона евро. В 2022 году он стал чемпионом мира.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 70 очков в 31 игре.

Футбол
ФК Барселона
ФК Бетис
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