«Барселона» назвала капитанов команды на новый сезон

«Барселона» на официальном сайте объявила, что в новом сезоне капитанскую повязку будут носить четыре игрока.

Первым капитаном команды будет защитник Серхи Роберто, а затем Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо и Френки де Йонгу — именно в таком порядке. Капитаны были определены голосованием, проведенным внутри команды на сборах в Лос-Анджелесе.

Последние два года Роберто был третьим капитаном команды после ухода Лионеля Месси. Первыми двумя капитанами с тех пор были Серхио Бускетс и Жерар Пике.