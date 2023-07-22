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Испания

Сегодня, 03:37

«Барселона» назвала капитанов команды на новый сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
Серхи Роберто.
Фото Reuters
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«Барселона» на официальном сайте объявила, что в новом сезоне капитанскую повязку будут носить четыре игрока.

Первым капитаном команды будет защитник Серхи Роберто, а затем Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо и Френки де Йонгу — именно в таком порядке. Капитаны были определены голосованием, проведенным внутри команды на сборах в Лос-Анджелесе.

Последние два года Роберто был третьим капитаном команды после ухода Лионеля Месси. Первыми двумя капитанами с тех пор были Серхио Бускетс и Жерар Пике.

Марк-Андре тер Штеген
Серхи Роберто
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
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