«Барселона» не может подписать Амрабата

«Барселона» не может подписать полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонцы попытались арендовать 26-летнего футболиста до конца текущего сезона, однако «фиалки» отказались отдавать хавбека, так как рассматривают продажу, а не аренду.

Действующий контракт Амрабата с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Марокко в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 21 матч и не отметился результативными действиями.