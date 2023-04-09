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Испания

Сегодня, 18:38

«Барселона» определилась с кандидатами для обновления атаки летом

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«Барселона» летом может подписать полузащитника «Атлетико» Янника Феррейру Карраско, сообщает Diario Sport. Каталонский клуб хочет уменьшить сумму выкупа игрока, согласованную в ходе переговоров о трансфере Мемфиса Депая.

Также по информации источника «Барса» хочет подписать игрока на позицию «девятки». Главная цель — 18-летний Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе». Если подписать его не удастся, клуб рассмотрит кандидатуру Пьера-Эмерика Обамеянга, который выступал за каталонский клуб с зимы по лето 2022 года. Трансфер Обамеянга возможен, только если он уйдет из «Челси» бесплатно.

Чтобы осуществить эти трансферы, «Барселоне» необходимо выручить средства от продажи некоторых имеющихся игроков. В трансферный список «на выход» уже попали Ансу Фати, Ферран Торрес и Рафинья.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Барселона
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