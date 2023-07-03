Лапорта: «Я встретил бизнесмена из Катара, который заинтересован в сотрудничестве с «Барселоной»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что летал в Катар для переговоров с одним из местных бизнесменов.

«Поездка в Катар? Экономика клуба находится в тяжелом положении, и есть некоторые рынки, о которых мы не можем забывать. Я встретил бизнесмена из Катара, который заинтересован в сотрудничестве с «Барселоной», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.

Команда испытывает серьезные финансовые проблемы, но старается применять нестандартные решения, чтобы подписывать игроков.

В летнее трансферное окно на правах свободного агента перешел хавбек Илкай Гюндоган. Также ряд СМИ сообщают, что в скорое время в команду перейдут Арда Гюлер из «Фенербахче» и Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе».