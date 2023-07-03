Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:50

Лапорта: «Я встретил бизнесмена из Катара, который заинтересован в сотрудничестве с «Барселоной»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что летал в Катар для переговоров с одним из местных бизнесменов.

«Поездка в Катар? Экономика клуба находится в тяжелом положении, и есть некоторые рынки, о которых мы не можем забывать. Я встретил бизнесмена из Катара, который заинтересован в сотрудничестве с «Барселоной», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.

Команда испытывает серьезные финансовые проблемы, но старается применять нестандартные решения, чтобы подписывать игроков.

В летнее трансферное окно на правах свободного агента перешел хавбек Илкай Гюндоган. Также ряд СМИ сообщают, что в скорое время в команду перейдут Арда Гюлер из «Фенербахче» и Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе».

Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астон Вилла» подпишет Пау Торреса в ближайшее время

«Барселона» продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси