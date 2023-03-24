«Барселона» прокомментировала травму де Йонга

Сегодня, 19:03
Пресс-служба «Барселоны» рассказала о деталях травмы форварда Френки да Йонга.
Несколько дней назад футболист был исключен из состава сборной Нидерландов из-за повреждения. 25-летний полузащитник прошел медицинское обследование. У игрока была выявлена травма правого подколенного сухожилия. Сроки восстановления не сообщаются.
В сезоне 2022/23 де Йонг провел за «Барселону» 34 матча, забив 2 гола и сдела 2 ассиста.
«Барселона» сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая второй «Реал» за 12 очков.