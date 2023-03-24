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Испания

Сегодня, 19:03

«Барселона» прокомментировала травму де Йонга

Виктория Кравченко
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Пресс-служба «Барселоны» рассказала о деталях травмы форварда Френки да Йонга.

Несколько дней назад футболист был исключен из состава сборной Нидерландов из-за повреждения. 25-летний полузащитник прошел медицинское обследование. У игрока была выявлена травма правого подколенного сухожилия. Сроки восстановления не сообщаются.

В сезоне 2022/23 де Йонг провел за «Барселону» 34 матча, забив 2 гола и сдела 2 ассиста.

«Барселона» сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая второй «Реал» за 12 очков.

Френки де Йонг
ФК Барселона
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