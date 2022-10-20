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Испания

Сегодня, 17:51

«Барселона» рассматривает возможность приобретения игрока ПСВ Сангаре

Анна Горшкова
Корреспондент

«Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника ПСВ Ибраима Сангаре, сообщает Sport.es.

По данным источника, 24-летний футболист впечатляет своей игрой с момента перехода в голландский клуб, и руководство испанской команды считает, что он может станет хорошим дополнением.

Летом 2022 года Сангаре продлил контракт с «ПСВ» до 2027 года. В этом сезоне полузащитник провел 16 матчей, в которых забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/sangare-mediocentro-sorpresa-gusta-barca-77430552
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