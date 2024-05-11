«Барселона» сэкономила около 40 миллионов евро на бонусах игрокам, закончив сезон без трофеев

«Барселона» сэкономила значительную часть денежных средств, не выиграв ни одного трофея в сезоне-2023/24. Об этом сообщает AS.

По информации источника, сине-гранатовые сэкономили около 40 миллионов евро на бонусах игрокам клуба. Такую сумму футболисты могли получить призовыми за победы в чемпионате Испании, Лиги чемпионов и Кубке страны.

Так, за чемпионство в ла лиге каждому игроку причитаются дополнительно 750 тысяч евро, призовые за победу в Лиге чемпионов составляют один миллион евро. В Кубке Испании действует особая система: бонусы за него выплачиваются в том случае, если клуб сможет выиграть еще один турнир. Если бы это условие было выполнено, футболисты заработали бы по 250 тысяч евро сверху.

Однако «Барселона» может недополучить порядка 15 миллионов евро, если команда Хави завершит сезон на третьем месте в примере. Эта сумма подразумевает выплаты за продажу телевизионных прав и участие в Суперкубке Испании.

После 34 туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице ла лиги, набрав 73 очка.

16 мая каталонцы проведут выездную встречу с «Альмерией».