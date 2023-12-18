«Барселона» собирается усилить полузащиту в зимнее трансферное окно

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Если у нас будет возможность с учетом финансового фэйр-плей, то наш план — подписать полузащитника этой зимой. Речь идет об аренде. Мы попробуем повторить то, что делали много лет назад, когда арендовали Эдгара Давидса», — приводит Mundo Deportivo слова Лапорты.

Ранее появилась информация об интересе «Барселоны» к Флориану Вирцу («Байер»), Оскару Глуху («Зальцбург»), Мэйсону Гринвуду («Хетафе») и Бруну Гимарайнсу («Ньюкасл»).

«Барселона» занимает третье место в таблице чемпионата Испании с 35 очками в 17 матчах.