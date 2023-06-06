Бензема обратился к болельщикам «Реала» после ухода из клуба

Нападающий Карим Бензема обратился к болельщикам «Реала» после ухода из клуба.

«Мадридисты, после стольких лет, проведенных здесь, пришло время попрощаться с клубом, который стал моим домом. Мне выпала честь носить эту легендарную футболку и представлять этот клуб. Я очень благодарен президенту, моим партнерам по команде, тренерам, персоналу и всем тем, кто был со мной на этом пути.

Их безоговорочная поддержка и доверие ко мне были очень важны для моего развития как игрока и как человека. Хоть я и покидаю «Реал Мадрид», я всегда буду хранить частичку этого клуба в моем сердце. «Реал» всегда будет неотъемлемой частью моей жизни? и я продолжу следить за успехами этого невероятного клуба.

Спасибо вам всем за любовь и поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении многих лет. Hala Madrid! Со всей любовью, Карим», — написал Бензема на своей странице в соцсетях.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за сливочных 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач.