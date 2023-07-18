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Испания

Сегодня, 12:20

«Бетис» представил Бельерина в стиле фильмов Уэса Андерсона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ролик-презентация Эктора Бельерина.
Фото ФК «Бетис»
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«Бетис» анонсировал подписание защитника Эктора Бельерина в стилистике фильмов режиссера Уэса Андерсона.

Андерсон пять раз был номинирован на премию «Оскар» за фильмы «Семейка Тененбаум», «Королевство полной луны» и «Отель Гранд Будапешт», а также мультфильмы «Бесподобный мистер Фокс» и «Остров собак». «Отель Гранд Будапешт» в 2015 году получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия или мюзикл».

Ранее сообщалось, что 28-летний защитник подписал с испанским клубом контракт до 2028 года.

Эктор Бельерин
Футбол
ФК Бетис
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