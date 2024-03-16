Бышовец: «Гол может повлиять на настроение Захаряна, но этого мало»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал первый гол полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна за испанский клуб.

Россиянин отличился в матче 29-го тура ла лиги против «Кадиса» (2:0).

«Один забитый мяч, конечно, может повлиять на настроение, но этого мало. Перспективы будут определяться отношением тренера, тем, как Арсена приняла команда, насколько он конкурентоспособен, удалось ли ему преодолеть проблемы быта и адаптации в команде», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 31 матч, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

После 29 туров чемпионата Испании клуб из Сан-Себастьяна занимает шестое место, набрав 46 очков.