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Сегодня, 19:56

Куман: «Когда я вижу Месси в футболке «ПСЖ», я все еще нахожу это странным»

Куман поддержал возвращение Месси в «Барселону»
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Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поддержал возвращение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Он лучший игрок в мире. Любой, кто сможет заполучить его, будет сильным. Я испытал его уход на собственном опыте, и это был очень плохой день. Когда я вижу Лео в футболке «ПСЖ», я все еще нахожу это странным. Я не знаю, как обстоят дела и что он думает, но я за то, чтобы Месси был игроком «Барсы», — приводит слова Кумана Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» поддерживает связь с окружением Месси для обсуждения возможного возвращения на «Камп Ноу», а президент Жоан Лапорта уже ищет внешних спонсоров для финансирования трансфера.

Действующее соглашение 35-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне Месси сыграл за французский клуб 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
Роналд Куман
Футбол
ФК Барселона
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