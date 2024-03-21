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Испания

21 марта, 18:07

Давид Алаба является самым высокооплачиваемым игроком ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Газета L'Equipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Испании.

Первое место в рейтинге занял защитник «Реала» Давид Алаба. Его зарплата составляет 1,88 миллиона евро в месяц до уплаты налогов. На второй строчке расположился нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с зарплатой 1,87 миллиона евро.

Третье место между собой разделили сразу четыре футболиста: Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем (оба — «Реал»), Илкай Гюндоган («Барселона») и Ян Облак («Атлетико»). Зарплата этих игроков составляет 1,67 миллиона евро.

31-летний Алаба играет за «Реал» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Давид Алаба
Роберт Левандовски
ФК Барселона
ФК Реал
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