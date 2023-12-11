Хави — о поражении от «Жироны»: «Игра была неплохой, но мы получили очень плохой результат»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (2:4).

«То, что сделала «Жирона», — большое достижение. Они лидеры, сегодня они были лучше. Они оторвались от нас на 7 очков, и это вполне заслуженно. Игра была равной, все решили детали. Победа «Барсы» также была бы справедливой. Мы пробили по воротам 31 раз. Ошибки в обороне также сказались на нас. Это тяжелый удар. Мы хотели сократить отрыв, но такова наша реальность. «Барса» строится, хоть меня и критиковали за это. Нужно шагнуть назад, чтобы затем сделать два шага вперед. Игра была неплохой, но мы получили очень плохой результат. Эта «Жирона» — лучшее, что я видел до сих пор. Они смелые, играют, а не разыгрывают — прекрасное зрелище», — приводит слова Хави DAZN.

После этого матча «Жирона» с 41 очком поднялась на первое место в турнирной таблице, опередив «Реал» (39), «Барселона» с 34 очками — на четвертой строчке.