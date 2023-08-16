Деку — о несостоявшемся подписании Неймара «Барселоной»: «Это никогда не было возможно»

Спортивный директор «Барселоны» Деку объяснил, почему клуб не подписал бразильского форварда Неймара.

«Все знают, что на данный момент, к сожалению, с нашим финансовым положением сделать такое подписание было невозможно. Нам нужно было взаимопонимание с «ПСЖ» или урегулирование ситуации с саудовцами, чего не произошло. Это никогда не было возможно из-за экономической ситуации в клубе», — заявил Деку.

В августе Неймар перешел из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль». Сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии заплатит 31-летнему форварду около 300 миллионов долларов за два сезона.

За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год.