Сегодня, 21:32
Спортивный директор «Барселоны» Деку объяснил, почему клуб не подписал бразильского форварда Неймара.
«Все знают, что на данный момент, к сожалению, с нашим финансовым положением сделать такое подписание было невозможно. Нам нужно было взаимопонимание с «ПСЖ» или урегулирование ситуации с саудовцами, чего не произошло. Это никогда не было возможно из-за экономической ситуации в клубе», — заявил Деку.
В августе Неймар перешел из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль». Сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии заплатит 31-летнему форварду около 300 миллионов долларов за два сезона.
За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кадис
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|- : -
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|- : -
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
|20.08
|18:30
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|- : -
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -