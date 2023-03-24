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Испания

Сегодня, 13:30

Депай: «С Куманом очень плохо обошлись в «Барселоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Барселоны» Мемфис Депай заявил, что в каталонском клубе плохо отнеслись к экс-наставнику команды Рональду Куману.

«С Куманом очень плохо обошлись в «Барселоне». Я не могу уважать некоторые решения клуба. Тренер не заслужил такого отношения к себе, это было несправедливо», — заявил Депай в интервью Ad.nl.

29-летний форвард выступал в каталонской команде с 2021 по 2023 год.

Куман работал в «Барселоне» с августа 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании в сезоне-2020/21.

Мемфис Депай
Роналд Куман
Футбол
ФК Барселона
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