Беллингем об Анчелотти: «Он особенный тренер. Его достижения и выигранные трофеи говорят сами за себя»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о главном тренере мадридской команды Карло Анчелотти.

«Он особенный тренер. Его достижения и выигранные трофеи говорят сами за себя. Любой футбольный тренер и футболист скажут вам, насколько он велик. Его комментарии обо мне были особенными и повлияли на мое решение перейти в «Реал». Я с нетерпением жду возможности играть под его руководством и отдавать все для него на поле», — приводит слова Беллингема пресс-служба «Реала».

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2029 года. 15 июня футболист был представлен в качестве игрока «Реала». Сообщается, что сумма трансфера составила 103 миллиона евро.