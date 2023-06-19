Globo: Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году, сообщает Globo.

По информации издания, об этом стало известно после встречи президента Ассоциации футбола Бразилии Эдналдо Фернандеса и итальянского специалиста.

Сообщается, что в январе 2024 года Анчелотти сообщит руководству «Реала», что не собирается активировать опцию о продлении контракта на год.

Также есть информация, что в мадридской команде знают о решении специалиста и не собираются препятствовать его уходу.

Ранее 63-летний итальянец заявлял, что готов работать в «Реале» до конца тренерской карьеры.

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года.