Эрик Гарсия сравнил Хави с Гвардиолой и Луисом Энрике

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Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сравнил главного тренера каталонцев Хави с другими успешными специалистами.
«Хави — это смесь Гвардиолы и Энрике. Их идеи очень похожи. У каждого есть свои нюансы, но все трое одинаково помешаны на розыгрыше мяча и прессинге сразу после потери», — рассказал игрок на пресс-конференции.
12 октября «Барселона» сыграет «Интером» в Лиге чемпионов. Начало — в 22.00 мск.
Каталонцы в ла лиге на данный момент лидируют в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования