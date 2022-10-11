Стали известны детали перехода Гризманна из «Барселоны» в «Атлетико»

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Вчера, 10 октября, нападающий Антуан Гризманн официально стал игроком «Атлетико», которые выкупил его права у «Барселоны».
По данным Mundo Deportivo, мадридцы заплатят за трансфер 31-летнего француза 20 миллионов евро. Если «Атлетико» в дальнейшем продаст игрока за сумму больше 18 миллионов евро, то разница между 18 млн и суммой продажи до 40 млн пойдет на счет «Барселоны».
Ранее сообщалось, что сумма трансфера 31-летнего футболиста составит от 20 до 25 миллионов евро.
В этом сезоне в активе Гризманна 3 гола и 2 результативные передачи в 11 матчах «Атлетико» во всех турнирах.
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Основные источники исследования