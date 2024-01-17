ESPN: некоторые игроки «Барселоны» потеряли веру в Хави

Некоторые игроки «Барселоны» начали терять веру в главного тренера испанского клуба Хави, сообщает ESPN.

По информации источника, скептические настроения футболистов возникло еще до матча с «Реалом» в рамках Суперкубка Испании (1:4). Отмечается, что игроки расстроены, что Хави утверждает, что его подопечные не понимают стиль игры «Барселоны».

В руководстве клуба осознают, что в большой команде могут быть недовольные, но считают, что многие игроки по-прежнему поддерживают идеи тренера.

Также сообщается, что в клубе не уверенны, останется ли Хави во главе команды в следующем сезоне. Президент клуба Жоан Лапорта уже давно рассматривает назначение Рафаэля Маркеса как наиболее логичный вариант, если Хави уйдет в отставку или если клуб решит уволить его.

«Барселона» занимает четвертую строчку в чемпионате Испании, набрав 41 очко в 19 играх. Лидирует — «Жирона» (49 очков за 20 матчей).