Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:05

ESPN: некоторые игроки «Барселоны» потеряли веру в Хави

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Некоторые игроки «Барселоны» начали терять веру в главного тренера испанского клуба Хави, сообщает ESPN.

По информации источника, скептические настроения футболистов возникло еще до матча с «Реалом» в рамках Суперкубка Испании (1:4). Отмечается, что игроки расстроены, что Хави утверждает, что его подопечные не понимают стиль игры «Барселоны».

В руководстве клуба осознают, что в большой команде могут быть недовольные, но считают, что многие игроки по-прежнему поддерживают идеи тренера.

Также сообщается, что в клубе не уверенны, останется ли Хави во главе команды в следующем сезоне. Президент клуба Жоан Лапорта уже давно рассматривает назначение Рафаэля Маркеса как наиболее логичный вариант, если Хави уйдет в отставку или если клуб решит уволить его.

«Барселона» занимает четвертую строчку в чемпионате Испании, набрав 41 очко в 19 играх. Лидирует — «Жирона» (49 очков за 20 матчей).

Источник: https://www.espn.com.br/futebol/barcelona/artigo/_/id/13105411/xavi-perde-confianca-nomes-importantes-barcelona-vive-dilema-futuro-incerto-clube-veja-bastidores
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
Читайте также
Украинская теннисистка Свитолина высказалась о допуске россиян на Олимпиаду
Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ
Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане
СК возбудил дело после нападений подростков на прохожих в Белгороде
Американский политолог допустил применение США ядерного оружия на Украине
Популярное видео
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Севилья» победила «Хетафе» в Кубке Испании, Рамос забил гол