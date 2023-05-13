Фанатов с атрибутикой «Барселоны» не пустят на матч ли лиги с «Эспаньолом»

Сегодня, 08:11
Болельщики с атрибутикой «Барселоны» не будут пропущены на матч 34-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», сообщает Marca.
По информации источника, сине-белые решили подобным образом ответить сине-гранатовым за то, что в матче первого круга между командами, «Барселона» не пропустила болельщиков «Эспаньола» на «Камп ноу».
Также комиссия по борьбе с насилием в испанском спорте отмечает эту встречу как особо опасную.
Матч между командами пройдет завтра, 14 мая, начало — 22.00 мск.