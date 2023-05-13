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Испания

Сегодня, 08:11

Фанатов с атрибутикой «Барселоны» не пустят на матч ли лиги с «Эспаньолом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Болельщики с атрибутикой «Барселоны» не будут пропущены на матч 34-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», сообщает Marca.

По информации источника, сине-белые решили подобным образом ответить сине-гранатовым за то, что в матче первого круга между командами, «Барселона» не пропустила болельщиков «Эспаньола» на «Камп ноу».

Также комиссия по борьбе с насилием в испанском спорте отмечает эту встречу как особо опасную.

Матч между командами пройдет завтра, 14 мая, начало — 22.00 мск.

Футбол
ФК Барселона
ФК Эспаньол
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