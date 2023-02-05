«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Реала» Вальверде

Сегодня, 13:44
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.
По информации издания, руководство «красных дьяволов» надеется, что сможет подписать уругвайского хавбека. «Манкунианцы» готовят предложение «сливочным» в размере 82 миллионов евро. Боссы «МЮ» впечатлены тем, как уругваец провел ЧМ-2022 и показывает себя на клубном уровне.
Действующее соглашение 24-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года.
В текущем сезоне Вальверде принял участие в 30 матчах за «Реал», забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 100 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования