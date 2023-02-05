В «Реале» летом намерены купить лишь одного игрока

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«Реал» намерен купить лишь одного игрока в летнее трансферное окно, сообщает Relevo.
По данным источника сейчас клуб работает над переходом Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Руководство сделает все возможное для приобретения 19-летнего футболиста.
Конкуренцию «Реалу» в борьбу за Беллингема намерены составить «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие клубы.
В текущем сезоне Беллингем провел за дортмундский клуб 23 матча, забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.
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