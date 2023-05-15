КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

15 мая, 09:18

Директор «Эспаньола» извинился за поведение фанатов: «Они не имеют отношения к нашему клубу»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Генеральный директор «Эспаньола» Мао Йе извинился за поведение фанатов после матча с «Барселоной».

«Мы хотим извиниться перед миром футбола за эти события. Те, кто выскочил на поле, не соответствуют стандартам «Эспаньола». Они далеки от них. Они не имеют отношения к нашему клубу. Мы сделаем все возможное, чтобы искоренить такого рода ситуации. Подобное просто не может происходить на нашем стадионе.

Клуб всегда принимал все необходимые меры безопасности. Мы среди тех, кто наиболее строго относится к ним. Нужно будет разобраться в случившемся и исправить все недостатки.

Мы должны просто бороться до конца. Мы понимаем недовольство болельщиков из-за слабых спортивных результатов. Мы должны бороться, пока у нас есть малейший шанс», — цитирует директора Movistar.

Сине-гранатовые обыграли хозяев поля (4:2) и досрочно стали чемпионами Испании сезона-2022/23. После финального свистка футболисты «Барселоны» собрались в центральном круге, чтобы отпраздновать завоевание титула, после чего фанаты хозяев выбежали на поле и попытались атаковать игроков, но те быстро покинули газон и скрылись в подтрибунном помещении.

«Эспаньол» с 31 очком занимает предпоследнее место в турнирной таблице ла лиги.

Футбол
ФК Барселона
ФК Эспаньол
1
Обсудить
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бускетс намекнул, что может вернуться в «Барселону»

Лапорта рассказал, что в 2015 году договорился о переходе Силвы в «Барселону»